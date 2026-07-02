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Cinematográfica persecución en La Reina deja dos detenidos: intentaron escapar con millonario botín por los techos

Los sujetos, de 19 y 45 años, fueron capturados tras huir por viviendas colindantes con mochilas cargadas con joyas y artículos electrónicos.

Cristóbal Álvarez

Cinematográfica persecución en La Reina deja dos detenidos: intentaron escapar con millonario botín por los techos

Cinematográfica persecución en La Reina deja dos detenidos: intentaron escapar con millonario botín por los techos / Lukas Solis Saez

Un robo al interior de una vivienda movilizó a inspectores municipales y Carabineros durante las últimas horas en la comuna de La Reina, en la zona oriente de Santiago.

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El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle Francisco de Villagra, desde donde un grupo de delincuentes sustrajo joyas y diversos artículos electrónicos.

Tras el aviso del ilícito, personal municipal y policial inició una persecución por el sector. Durante el seguimiento, los involucrados fueron vistos escapando por los techos de las viviendas colindantes.

El procedimiento terminó con la detención de dos hombres, uno de 19 años y otro de 45 años, quienes portaban dos mochilas con las especies que habían sido sustraídas desde la casa.

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