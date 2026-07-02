Familia sufre violento turbazo en Puente Alto: dueño de casa fue golpeado por delincuentes armados
Los asaltantes irrumpieron en el inmueble mientras un matrimonio y sus dos hijas se encontraban en el interior.
Familia sufre violento turbazo en Puente Alto: dueño de casa fue golpeado por delincuentes armados
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Un violento robo afectó a una familia en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana, luego de que un grupo de delincuentes armados irrumpiera en su vivienda mientras sus integrantes se encontraban al interior del inmueble.
El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este miércoles en un domicilio ubicado en calle Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes, donde se encontraban un matrimonio junto a sus dos hijas.
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De acuerdo con los antecedentes preliminares, al menos ocho asaltantes ingresaron al inmueble bajo la modalidad de “turbazo” y amenazaron a la familia para sustraer diversas especies.
Dueño de casa fue agredido
Durante el robo, el dueño de casa fue golpeado por los delincuentes, mientras el resto de la familia permanecía escondido en la vivienda. El avalúo preliminar de las especies robadas supera los $4 millones.
Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la identidad y el paradero de los responsables.
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