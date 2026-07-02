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Portazo de Hacienda a los alcaldes: Gobierno rechaza focalizar fin de contribuciones en la megarreforma

El Ejecutivo rechazó de plano una de las principales exigencias del bloque comunal, trasladando la tensión al Congreso.

Mario Vergara

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

El Ministerio de Hacienda rechazó este jueves la propuesta de los municipios chilenos de limitar la exención de impuestos habitacionales.

La disputa central radica en el perdón universal de las contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda. Las autoridades locales exigen focalizar este beneficio solo en los sectores vulnerables para evitar una profunda merma en las arcas que financian la seguridad comunal y la salud primaria.

El portazo tributario y las compensaciones

De acuerdo a las declaraciones emitidas tras la cita, el ministro Jorge Quiroz garantizó mecanismos para reintegrar los recursos fiscales que dejarán de percibir los municipios. Sin embargo, los jefes comunales explicaron que el Ejecutivo descartó aplicar filtros socioeconómicos al beneficio porque apuestan por una gratuidad total.

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Según detalló ante la prensa el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, la negativa de la cartera económica fue absoluta respecto a la focalización de las rebajas. El jefe comunal precisó que ante la política defendida por el Gobierno, “la clausura” al diálogo en ese punto específico “fue total”.

El contraataque en el Senado

En base a la información difundida por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el bloque edilicio buscará revertir esta derrota directamente en el Congreso. Los líderes locales anunciaron que iniciarán conversaciones transversales con los senadores para introducir sus indicaciones antes de que se vote el articulado.

Finalmente, los registros del encuentro recogieron el balance del presidente de la AChM, el alcalde Gustavo Alessandri. El representante de Zapallar valoró la apertura inicial del ministerio para asegurar el financiamiento territorial, pero advirtió que el gremio municipal no pagará “la cuenta de una megarreforma” con sus propios fondos.

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