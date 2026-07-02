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Fiscalía Centro Norte desvincula a abogado tras hallazgo de restos de cocaína en un baño

El caso derivó en un sumario administrativo y un proceso penal.

Javiera Rivera

Fiscalía Centro Norte desvincula a abogado tras hallazgo de restos de cocaína en un baño

Fiscalía Centro Norte desvincula a abogado tras hallazgo de restos de cocaína en un baño / boonchai wedmakawand

La Fiscalía Centro Norte puso fin al vínculo laboral de un abogado luego de concluir la investigación interna iniciada por el hallazgo de restos de cocaína en uno de los baños de sus dependencias, hecho ocurrido en enero de este año.

El caso comenzó cuando personal de aseo encontró una bolsa con una sustancia que aparentaba ser cocaína. Tras el hallazgo, el OS7 de Carabineros quedó a cargo de las diligencias, mientras el Ministerio Público abrió un sumario para establecer responsabilidades.

Durante la investigación, el abogado Luciano Hutinel reconoció que el envoltorio le pertenecía. A raíz de ello fue suspendido de sus funciones y enfrentó, además, un proceso penal.

Según reveló la Unidad de Investigación de Radio BíoBío, el sumario concluyó con la desvinculación del funcionario, medida que fue formalizada a comienzos de marzo por el entonces fiscal subrogante Francisco Jacir.

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En paralelo, la investigación penal avanzó mediante un procedimiento monitorio, instancia en la que Hutinel recibió una condena por la falta penal asociada al caso.

Las repercusiones también alcanzaron a la Fiscalía Nacional. Dos días después del hallazgo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenó un operativo con perros detectores de droga para revisar las dependencias de la Fiscalía Centro Norte.

El procedimiento fue cuestionado por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), que presentó una tutela laboral por una presunta vulneración de derechos fundamentales.

Desde la Fiscalía, en tanto, defendieron las medidas adoptadas tras el hallazgo.

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