Portugal remontó el partido ante Croacia y ganó 2 a 1 para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos aparecieron para los lusos en el momento justo para quedarse con la victoria.

En la primera etapa no hubo mayor peligro en los arcos, pero los lusos dominaron el juego y se intentaron crear más opciones de gol.

Pero fue en el segundo tiempo cuando ambas selecciones se activaron en los ataques y comenzaron a generar peligro. Los croatas sorprendieron a su rival y golpearon primero en el partido. A los 53′, Iván Perišić apareció sin marca dentro del área y definió de gran manera para abrir el marcador.

Luego, la selección portuguesa salió en búsqueda del empate, algo que logró rápidamente pero fue anulado por el árbitro. Cristiano Ronaldo recibió un pase en profundidad y con una gran precisión en su remate, venció al arquero Dominik Livaković. Sin embargo, el VAR revisó la jugada y la anuló por fuera de juego.

Pese a esto, el equipo dirigido por Roberto Martínez no se quedó atrás y siguió atacando. Minutos más tarde, el juez cobró penal para los lusos tras una falta sobre Renato Veiga. Tras esto, Ronaldo remató desde los doce pasos y convirtió el empate momentáneo en el encuentro.

Después, Petar Sučić anotaba el gol de la ventaja para Croacia, pero este también fue anulado por un milimétrico fuera de juego.

Sobre el final del partido, llegó el momento de gloria para Portugal. Gonçalo Ramos se elevó dentro del área y convirtió el gol definitivo para sellar la clasificación portuguesa .

Sin embargo, en los minutos finales llegaría la gran polémica del Mundial 2026. Los croatas convertían el empate con el que llevaban el partido al alargue, pero el árbitro cobró un dudoso fuera de juego de Mario Pašalić que desató la polémica.

Tras esto, Portugal se quedó con la victoria por 2 a 1 ante Croacia y avanzó a los octavos de final. Ahora se enfrentarán ante España el próximo lunes 6 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Revisa acá los goles entre Portugal y Croacia en el Mundial 2026

¡GOL DE CROACIA!



De la mano del histórico Ivan Perišić, los de Fuego derrotan 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/FCZQKb1zqD — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

¡CRISTIANO RONALDO NO FALLA!



El histórico CR7 no dudó y puso de penal el 1-1 entre Portugal y Croacia. pic.twitter.com/8R3bOIvtli — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026