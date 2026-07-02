Ministro Arrau y duro informe contra Steinert: “Valoramos la labor de la exministra y de Contraloría”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al informe de Contraloría que concluyó que la exministra María Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes de agentes de la PDI vinculados a una causa reservada por lavado de dinero.

Consultado por el dictamen, el secretario de Estado evitó emitir una evaluación sobre la actuación de su antecesora y remarcó que el ministerio debe mantenerse dentro de sus competencias legales.

“No nos vamos a referir o a emitir juicios de valor sobre informes de Contraloría”, afirmó.

Arrau recalca “rol estratégico” del Ministerio de Seguridad

El ministro sostuvo que el Ejecutivo valora tanto la labor de la exministra como la de Contraloría, pero enfatizó que su cartera ha sido cuidadosa en respetar los límites institucionales. “Hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública”, señaló.

En esa línea, Arrau planteó que el ministerio cumple funciones de coordinación, apoyo y supervisión, pero no debe involucrarse en materias propias de investigaciones penales. “En materia investigativa hay otros organismos que son los encargados”, indicó.

Respecto de la Unidad Estratégica del ministerio, el titular de Seguridad aseguró que sigue operativa bajo una nueva denominación: Unidad Ministerial Estratégica (UME). “Por ley se crea una unidad estratégica, nosotros le hemos denominado unidad ministerial estratégica”, explicó, agregando que actualmente trabaja directamente con ese equipo en el monitoreo de fuerzas de tarea y materias específicas.

Finalmente, Arrau aseguró que existe disposición para colaborar con eventuales instancias fiscalizadoras, tanto de Contraloría como del Congreso. “Estamos para eso, con una relación fluida y disponible, por supuesto, a todos los requerimientos que se hagan”, cerró.