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VIDEO. Los Tenores, entre las gestiones de la ANFP para “amarrar” al próximo DT de La Roja y la derrota de la U en Copa Chile

Además, en el programa de este jueves, nuestros panelistas abordaron el complejo presente de Lucas Assadi en la U y la apelación de Colo Colo por el castigo de Javier Correa.

Daniel Ramírez

Los Tenores, entre las gestiones de la ANFP para “amarrar” al próximo DT de La Roja y la derrota de la U en Copa Chile

En la edición de Los Tenores de este jueves 2 de julio, nuestros panelistas abordaron los escenarios que enfrenta la ANFP para definir al nuevo entrenador de la selección chilena.

Cristián Arcos, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron también la derrota de la U ante Unión La Calera en Copa Chile, y comentaron el complejo presente que vive Lucas Assadi en el cuadro azul.

Además, conocieron detalles en torno a la apelación que presentó Colo Colo por el castigo de Javier Correa, y el portero que interesa en el “Cacique” para reforzar el arco en este mercado de pases.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 2 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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