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El “caso Correa” no ha terminado: la última movida de Colo Colo para revertir el castigo que recibió el delantero

Los albos presentaron una apelación ante el Tribunal de Disciplina. Ahora, el caso pasará a manos de la Segunda Sala, que deberá analizar los antecedentes antes de emitir un nuevo veredicto.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo presentó una apelación ante el Tribunal de Disciplina para revertir las cuatro fechas de sanción que recibió Javier Correa, quien fue castigado por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga.

Según información de ADN Deportes, el recurso fue ingresado este jueves, justo en el último día del plazo que tenían los albos para apelar.

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El delantero del “Cacique” fue sancionado por la Primera Sala del Tribunal luego de las críticas que lanzó contra Gamboa una vez finalizado el encuentro. “Siempre que nos toca con él, nos caga. Tiene algo en contra de nosotros. Ojalá que no nos dirija nunca más”, fueron parte de las declaraciones que motivaron el castigo disciplinario.

Con la apelación ya presentada, el caso pasará ahora a manos de la Segunda Sala del Tribunal, que deberá analizar los antecedentes expuestos por Colo Colo antes de emitir un nuevo veredicto sobre la sanción aplicada a Javier Correa.

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