;

Fiscalía quedó sin pruebas tras muerte de testigo clave: archivan investigación contra ex fiscal jefe de Puerto Natales

La investigación por corrupción contra Cristián Muñoz llegó a un abrupto final por la repentina pérdida de una pieza probatoria fundamental para ir a juicio.

Mario Vergara

Fiscalía quedó sin pruebas tras muerte de testigo clave: archivan investigación contra ex fiscal jefe de Puerto Natales

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó el sobreseimiento definitivo de la investigación seguida en contra del otrora fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz Pérez. La estrepitosa caída de la causa penal se debió a la repentina muerte de un testigo clave, lo que desmoronó la evidencia para llegar a un juicio oral.

Los presuntos delitos de corrupción habrían sido cometidos durante el año 2022, periodo en el que el imputado lideraba las operaciones penales en la ciudad magallánica. En el marco de este proceso, el abogado había sido formalizado y sometido a la medida cautelar de prisión preventiva a mediados de junio de 2024.

El desfonde de la prueba acusatoria

De acuerdo a una nota oficial emanada desde el Poder Judicial, la magistrada Mónica Mancilla Barría acogió la petición de cierre planteada por el propio Ministerio Público. El ente persecutor admitió en la audiencia que la defunción de su declarante principal los obligó a solicitar la exclusión de pruebas, dejando el libelo sin sustento material, informa el Poder Judicial.

Revisa también:

ADN

Según el expediente originado por la Fiscalía Regional de Aysén, el exjefe del organismo habría abusado de su cargo y recibido un vehículo como método de soborno. La acusación detallaba que este pago buscaba agilizar favores en tribunales para beneficiar a un tercero con el cobro de un pagaré y el valor de una retroexcavadora.

El polémico chat de WhatsApp y la Corte Suprema

Inicialmente, los antecedentes de la causa también imputaban al abogado el delito de revelación de secreto. Esto ocurrió luego de que enviara un mensaje advirtiendo a su arrendatario sobre la presencia de unidades antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), utilizando el acrónimo aeroportuario “PUQ” para referirse a la capital regional.

Sin embargo, según consta en los registros judiciales, un fallo previo de la Corte Suprema dictado en agosto de 2024 echó por tierra esa arista legal. El máximo tribunal determinó que la misiva digital no constituía una infracción penal, ya que el destinatario no era considerado un “blanco de interés” investigativo en aquel momento.

Cabe destacar que en medio de esta extensa trama judicial, el ex persecutor había presentado una querella de capítulos en contra del otrora fiscal de Aysén, Carlos Palma. En dicho escrito, el ahora sobreseído denunció supuestas “maniobras irregulares” y un ocultamiento sistemático de información justo antes de enfrentar su formalización original.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad