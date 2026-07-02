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Amarraron y golpearon a la víctima: Carabineros detiene a tres sujetos tras violento asalto armado en domicilio de Los Andes

El operativo policial permitió la captura de dos adultos y un menor tras un robo con violencia en una vivienda. Se incautaron armas, munición y un arma cortopunzante.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Carabineros detiene a tres implicados en violento asalto en Los Andes

Carabineros detiene a tres implicados en violento asalto en Los Andes

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Tres personas fueron detenidas por Carabineros en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso, tras un violento robo al interior de un domicilio que dejó a una víctima agredida y amarrada.

De acuerdo con los antecedentes, un grupo de sujetos ingresó a la vivienda utilizando armas de fuego, intimidó al residente y lo atacó con golpes antes de huir con distintas especies.

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Tras el llamado de emergencia, personal de la 3ª Comisaría de Los Andes desplegó un operativo que permitió ubicar a los presuntos responsables en el mismo inmueble donde ocurrió el delito, concretando la detención de dos adultos y un adolescente.

En el procedimiento se incautaron dos armas de fuego con su numeración borrada, munición calibre 9 milímetros y un arma cortopunzante, todos elementos que serán periciados.

Los imputados fueron formalizados por robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas y el tribunal decretó prisión preventiva para los tres mientras se desarrolla la investigación.

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