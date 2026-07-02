Apoyo mundial al ARMY de Chile: fanáticos de BTS reaccionan al polémico rechazo del Estadio Nacional

Este jueves, los y las fanáticas de BTS en Chile recibieron una mala noticia luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazara la solicitud para utilizar el Estadio Nacional en los conciertos que la banda surcoreana tiene programados en el país.

Los espectáculos estaban agendados para el 14, 16 y 17 de octubre. Sin embargo, las exigencias técnicas del escenario central de 360° llevaron al IND a negar el uso del recinto de Ñuñoa debido al posible daño que podría provocar al césped del coliseo.

Tras conocerse la decisión, fanáticos de BTS de distintos países comenzaron a utilizar sus redes sociales para manifestar su apoyo a la ARMY chilena ante la posibilidad de que los conciertos sean cancelados.

“Nos solidarizamos plenamente con ARMY en Chile. Después de años de espera para dar la bienvenida al acto musical más grande del mundo, la situación actual es increíblemente desalentadora”, escribió el fan club de Armenia.

En tanto, la ARMY de Perú fue un paso más allá y etiquetó en redes sociales al sello discográfico surcoreano BigHit, responsable de BTS, para presionar por una solución a la situación que enfrenta Chile.

“Por favor, pidan a DG Medios que cumpla con el acuerdo que vendieron a miles de fans. Los ARMY chilenos han esperado años por esta oportunidad. Los fans compraron boletos de buena fe, confiando en que los conciertos se realizarían tal como se anunció”, publicaron.

Pongan a atención, de esta forma podemos ayudar a Army de Chile!!! https://t.co/7v7zXDWCIl — BTS ARMY MEXICO (@BTSARMY_MXCO) July 2, 2026

We stand in full solidarity with ARMY in Chile. After years of waiting to welcome the world's biggest musical act, the current situation is incredibly disheartening. A fanbase's passion and anticipation should be respected. We sincerely hope that a positive resolution can be… https://t.co/sTeUUgpud0 — BTS Armenia 🇦🇲⁷ ⊙⊝⊜ (@btsarmenia7) July 2, 2026

Dear @BIGHIT_MUSIC @hybe_latam@HYBEOFFICIALtwt



Please ask DG Medios to honor the agreement they sold to thousands of fans.



Chilean ARMY has waited years for this opportunity. Fans purchased tickets in good faith, trusting that the concerts would take place as announced.



We… https://t.co/3tuYKz4Rrb — BTS 방탄소년단 Perú⁷ 🇵🇪 (@bts_peru1) July 2, 2026