Apoyo mundial al ARMY de Chile: fanáticos de BTS reaccionan al polémico rechazo del Estadio Nacional
Tras darse a conocer el rechazo del IND a recibir el concierto de la banda surcoreana en el recinto de Ñuñoa, los y las fanáticas de BTS mostraron su descontento en redes sociales.
Este jueves, los y las fanáticas de BTS en Chile recibieron una mala noticia luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazara la solicitud para utilizar el Estadio Nacional en los conciertos que la banda surcoreana tiene programados en el país.
Los espectáculos estaban agendados para el 14, 16 y 17 de octubre. Sin embargo, las exigencias técnicas del escenario central de 360° llevaron al IND a negar el uso del recinto de Ñuñoa debido al posible daño que podría provocar al césped del coliseo.
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Tras conocerse la decisión, fanáticos de BTS de distintos países comenzaron a utilizar sus redes sociales para manifestar su apoyo a la ARMY chilena ante la posibilidad de que los conciertos sean cancelados.
“Nos solidarizamos plenamente con ARMY en Chile. Después de años de espera para dar la bienvenida al acto musical más grande del mundo, la situación actual es increíblemente desalentadora”, escribió el fan club de Armenia.
En tanto, la ARMY de Perú fue un paso más allá y etiquetó en redes sociales al sello discográfico surcoreano BigHit, responsable de BTS, para presionar por una solución a la situación que enfrenta Chile.
“Por favor, pidan a DG Medios que cumpla con el acuerdo que vendieron a miles de fans. Los ARMY chilenos han esperado años por esta oportunidad. Los fans compraron boletos de buena fe, confiando en que los conciertos se realizarían tal como se anunció”, publicaron.
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