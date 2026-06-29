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Una de las mayores promesas de Colo Colo está “a detalles” de renovar su contrato

Según información de ADN Deportes, hay importantes avances para la continuidad de Leandro Hernández.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Una de las mayores promesas de Colo Colo está “a detalles” de renovar su contrato

En Colo Colo trabajan en torno a la conformación de su plantel no solo para el segundo semestre, sino también para el futuro del club.

Al respecto, en ADN Deportes te contamos hace algunas semanas de las negociaciones para la extensión de contrato de Leandro Hernández, pues su vínculo con el “Cacique” termina en diciembre.

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Sin embargo, todo venía dilatándose ante la postura firme en Blanco y Negro de no incluir cláusula de salida en los contratos de los canteranos del equipo.

Según información de ADN Deportes, Leandro Hernández está “a detalles” de firmar una extensión de su vínculo que lo ligará a Colo Colo hasta diciembre de 2028.

Una de las particularidades del inminente acuerdo está en que no habrá cláusula de salida para el jugador de 21 años, pero, en compensación, habrá una “mejora considerable” en el sueldo que percibirá uno de los jugadores que ha ido ganando espacio bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.

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