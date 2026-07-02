Nuevo homicidio en Concepción: hombre es encontrado muerto dentro de un auto con impactos de bala

Un nuevo homicidio quedó al descubierto durante la madrugada en Concepción, luego de que un hombre de 25 años fuera encontrado muerto al interior de un vehículo estacionado en el sector de Vicuña Mackenna con Colo Colo.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Análisis Criminal, Felipe Calabrano, junto al equipo ECOH de la Fiscalía Regional y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los primeros antecedentes, la víctima presentaba impactos balísticos en la cabeza y el automóvil aún se encontraba en marcha al momento del hallazgo.

Víctima recibió disparos desde el exterior del vehículo

El fiscal Felipe Calabrano explicó que “pasada la medianoche se nos informó por parte de Carabineros que había una persona fallecida al interior de un vehículo en la calle Vicuña Mackenna, en la comuna de Concepción”.

Tras llegar al sitio del suceso, los equipos especializados confirmaron la muerte del hombre. “Verificamos que, efectivamente, había una persona fallecida, un sujeto de 25 años, con al menos 2 impactos de bala en su cabeza, al interior de un vehículo que estaba estacionado”, detalló el persecutor.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima era de la zona y registraba domicilio en la comuna de Hualpén. Calabrano precisó que “le habrían disparado a lo menos en 2 a 3 ocasiones en la cabeza, desde el exterior del vehículo hacia el interior”, agregando que el hombre estaba en el asiento del conductor.

Las diligencias incluyen revisión de cámaras de seguridad en los alrededores y empadronamiento de testigos para establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables. El caso marca el homicidio número 38 en lo que va del año en la región.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz Uribe, manifestó preocupación por este nuevo hecho de violencia y aseguró que el municipio reforzará su trabajo preventivo. “Nosotros estamos con toda la disposición, aumentando los equipos de seguridad”, afirmó, añadiendo que esperan avanzar con nuevas atribuciones para actuar “con más fuerza y con más intensidad”.