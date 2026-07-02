;

Exchico Yingo se suma a la fiebre del Mundial 2026 y llenó su auto de láminas del álbum: este fue el resultado

“En total fueron entre 10.200 y 10.400 láminas”, aseguró el creador de contenidos.

Sebastián Escares

Exchico Yingo se suma a la fiebre del Mundial 2026 y llenó su auto de láminas del álbum: este fue el resultado

Ariel Osses, recordado exintegrante de Yingo, llevó la fiebre por el Mundial 2026 a otro nivel: cubrió por completo su auto con más de 10 mil láminas del álbum oficial del torneo.

El comunicador transformó su Mazda 3 en una especie de álbum mundialero sobre ruedas, en un desafío que tardó cerca de una semana y que fue registrado paso a paso en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 840 mil seguidores. Según contó, la idea no solo buscaba llamar la atención, sino también sumar a niños, familias y fanáticos en distintas ciudades del país.

Revisa también:

ADN

“En total fueron entre 10.200 y 10.400 láminas”, calculó Osses tras terminar de cubrir el vehículo. El proceso contó con el apoyo de Panini, empresa a cargo del álbum oficial del Mundial, y se convirtió en una actividad colectiva.

“No quise llenarlo solamente yo. Quería que las personas también fueran parte de esta locura”, explicó el comunicador, quien inició el reto en Santiago y luego recorrió Talca, Chillán, Concepción, Lenga, Penco, Lirquén y Hualpén.

En cada parada, el auto generó una reacción similar: familias acercándose para mirar el vehículo, niños pegando figuritas y fanáticos aprovechando la instancia para intercambiar láminas. “Aprovechando las vacaciones de invierno y que este era un panorama gratuito, se me ocurrió ofrecer esta experiencia compartida”, relató.

Para Osses, el proyecto también tiene un significado personal. Cuando era niño, aseguró, nunca pudo completar un álbum mundialero. Por eso, cubrir un auto completo con miles de figuritas se transformó en una forma simbólica de cumplir ese antiguo deseo. “Esto va más allá de decir: ‘Quiero llenar mi auto’. Lo vi como el sueño de ese Ariel niño que nunca pudo completar un álbum”, señaló.

ADN

Cedida

El comunicador adelantó que mantendrá el vehículo tal como está hasta el final del torneo. “Mi idea es dejarlo tal como está hasta que termine el Mundial”, afirmó.

La iniciativa también sumó un componente solidario. Durante la gira, Osses visitó fundaciones, regaló álbumes y sobres, y difundió campañas de ayuda para niños que requieren costosos tratamientos médicos. “Si tengo la posibilidad de apoyar a otras personas a través de este desafío, eso es lo que realmente estaba buscando”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad