Exchico Yingo se suma a la fiebre del Mundial 2026 y llenó su auto de láminas del álbum: este fue el resultado

Ariel Osses, recordado exintegrante de Yingo, llevó la fiebre por el Mundial 2026 a otro nivel: cubrió por completo su auto con más de 10 mil láminas del álbum oficial del torneo.

El comunicador transformó su Mazda 3 en una especie de álbum mundialero sobre ruedas, en un desafío que tardó cerca de una semana y que fue registrado paso a paso en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 840 mil seguidores. Según contó, la idea no solo buscaba llamar la atención, sino también sumar a niños, familias y fanáticos en distintas ciudades del país.

“En total fueron entre 10.200 y 10.400 láminas”, calculó Osses tras terminar de cubrir el vehículo. El proceso contó con el apoyo de Panini, empresa a cargo del álbum oficial del Mundial, y se convirtió en una actividad colectiva.

“No quise llenarlo solamente yo. Quería que las personas también fueran parte de esta locura”, explicó el comunicador, quien inició el reto en Santiago y luego recorrió Talca, Chillán, Concepción, Lenga, Penco, Lirquén y Hualpén.

En cada parada, el auto generó una reacción similar: familias acercándose para mirar el vehículo, niños pegando figuritas y fanáticos aprovechando la instancia para intercambiar láminas. “Aprovechando las vacaciones de invierno y que este era un panorama gratuito, se me ocurrió ofrecer esta experiencia compartida”, relató.

Para Osses, el proyecto también tiene un significado personal. Cuando era niño, aseguró, nunca pudo completar un álbum mundialero. Por eso, cubrir un auto completo con miles de figuritas se transformó en una forma simbólica de cumplir ese antiguo deseo. “Esto va más allá de decir: ‘Quiero llenar mi auto’. Lo vi como el sueño de ese Ariel niño que nunca pudo completar un álbum”, señaló.

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El comunicador adelantó que mantendrá el vehículo tal como está hasta el final del torneo. “Mi idea es dejarlo tal como está hasta que termine el Mundial”, afirmó.

La iniciativa también sumó un componente solidario. Durante la gira, Osses visitó fundaciones, regaló álbumes y sobres, y difundió campañas de ayuda para niños que requieren costosos tratamientos médicos. “Si tengo la posibilidad de apoyar a otras personas a través de este desafío, eso es lo que realmente estaba buscando”, concluyó.