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Detienen a hombre investigado por presuntas amenazas contra el embajador de Estados Unidos en Chile

La PDI allanó su vivienda en Lo Barnechea, donde incautó dispositivos electrónicos y encontró un arma a fogueo.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Detienen a hombre investigado por presuntas amenazas contra el embajador de Estados Unidos en Chile

Detienen a hombre investigado por presuntas amenazas contra el embajador de Estados Unidos en Chile

01:25

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Un hombre de 51 años fue detenido en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana, en el marco de una investigación por presuntas amenazas contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

La diligencia fue realizada por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes ingresaron al domicilio del sujeto tras una orden judicial de entrada y registro. Durante el procedimiento incautaron dispositivos electrónicos.

Si bien no existía una orden de detención en su contra por las amenazas, durante el procedimiento se encontró un arma a fogueo, por lo que fue arrestado por una presunta infracción a la Ley de Armas.

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Según los antecedentes preliminares, el embajador Brandon Judd presentó la denuncia el pasado 22 de junio, luego de recibir presuntas amenazas cuyo contenido se mantiene bajo reserva.

Los investigadores indagan si estos mensajes fueron enviados a través de redes sociales o mediante correos electrónicos, antecedentes que serán esclarecidos tras el análisis de los dispositivos electrónicos incautados.

El detenido será puesto durante esta jornada a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

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