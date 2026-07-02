“Yo estaba recaliente”: Sergio Agüero desclasifica su momento de furia con Manuel Pellegrini en el Manchester City

E exdelantero argentino Sergio Agüero recordó un tenso episodio que vivió con Manuel Pellegrini, en el cual se enfureció cuando el técnico chileno decidió sustituirlo en un partido contra Newcastle, por la Premier League.

El encuentro, disputado en octubre de 2015, terminó con un contundente triunfo por 6-1 del Manchester City, que en ese entonces era dirigido por el “Ingeniero”. Aquella jornada quedó marcada por la brillante actuación del “Kun”, quien anotó cinco goles.

“Lo peor de ese partido es que Pellegrini me sacó al minuto 62, cuando ya había hecho los cinco goles. Me sacó del partido y yo estaba recaliente”, comenzó relatando Agüero en diálogo con el podcast Enfocados.

El exfutbolista trasandino explicó que se molestó porque sentía que podía convertir más goles en ese partido, pero Manuel Pellegrini optó por reemplazarlo cuando aún quedaban varios minutos por jugarse.

“Quedaban 30 minutos, y si hacía un gol más, ya eran seis. ¿Cuántos jugadores han hecho seis goles en un partido? No muchos. Capaz hacía siete. Después Pellegrini me dijo: ‘La verdad, no lo pensé’”, contó el “Kun”.

“Yo venía con un problema en el aductor, y como ya había hecho cinco goles al minuto 60, íbamos ganando, entonces Pellegrini dijo: ‘Fuera’. Él lo pensó para cuidarme. Pero al final me terminé desgarrando en la selección argentina”, concluyó Sergio Agüero.