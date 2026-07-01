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“No quiero morirme”: hombre protagoniza terrible escena con desesperado llamado de ayuda en CHV y se desmaya en vivo

El hombre interrumpió un despacho de “Contigo en la mañana” para contar su complejo diagnóstico y pedir apoyo para enfrentarlo. La situación impactó a Eduardo de la Iglesia y Andrea Arístegui.

Javier Méndez

“No quiero morirme”: hombre protagoniza terrible escena con desesperado llamado de ayuda en CHV y se desmaya en vivo

Un dramático momento se vivió durante la emisión de Contigo en la mañana el miércoles, luego de que un adulto mayor interrumpiera un despacho en vivo para pedir ayuda por la grave enfermedad que enfrenta.

Se trata de Leonardo Guerrero Zamorano, quien se acercó al periodista Francisco Sanfurgo para relatar su complejo estado de salud y las dificultades económicas que ha tenido para acceder a una operación.

“Tengo cáncer, hemos gastado lo indecible ya y es un cáncer a la próstata avanzado, de alto riesgo”, alcanzó a decir el hombre durante el despacho de CHV desde la comuna de La Pintana en Santiago.

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Según explicó, necesita una intervención urgente, pero el costo del procedimiento se transformó en el principal obstáculo. “Me sale ocho millones operarme. Los GES no me los han tramitado y yo no puedo esperar más. Yo estoy mal, Panchito, yo no quiero morirme”, le dijo al notero, sin poder ocultar su aflicción.

Segundos después, Guerrero se descompensó y cayó en vivo, siendo sostenido rápidamente por Sanfurgo. “¡Cuidado, cuidado, cuidado, se desmayó, saquemos la cámara!“, dijo Andrea Arístegui desde el estudio.

En el set del programa, Eduardo de la Iglesia lamentó la situación. “Muy dramático. Es de lo más dramático que he visto en televisión”, expresó el animador.

Poco después, el propio Sanfurgo informó que el hombre estaba consciente y que ya se había solicitado ayuda médica. Luego, la esposa de Leonardo se acercó al despacho para entregar más detalles del caso.

“Él tiene tres papeles del GES para activarlos, pero en el Barros Luco aún no se los pueden activar. Para hacer esto más rápido, entre todos hemos juntado plata de los sueldos para hacerlo todo privado”, explicó.

La mujer, que también se emocionó, señaló que inicialmente pensaban que el procedimiento costaría cerca de cinco millones de pesos, pero finalmente el monto subiría entre ocho y diez millones. “Fonasa sólo cubre 500 mil pesos, entonces estamos atrapados”, lamentó.

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