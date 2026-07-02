“Hay un informe..”: Gobierno explica razón tras negar uso del Estadio Nacional para conciertos de BTS

El Gobierno se refirió a la incertidumbre que enfrentan los conciertos de BTS en Chile, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazara autorizar el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional para las presentaciones previstas para el 14, 16 y 17 de octubre.

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó que la decisión responde a un informe técnico del IND.

“Hay un informe donde se señala que levantar un escenario de esa característica significa tener cerrado el recinto durante mucho tiempo. Se pueden generar trastornos y daños en la misma cancha, que cuesta mucho recuperar", afirmó.

Alvarado agregó que el Ejecutivo busca una alternativa para concretar los espectáculos. “Se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional, y eso es una situación que se está evaluando y se está conversando", señaló.

El principal reparo del IND es el formato 360° del concierto, cuyo montaje demandaría cerca de nueve días de trabajo y tendría un alto impacto sobre el césped del recinto.