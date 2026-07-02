BTS en Chile queda en duda: IND no autoriza uso del Estadio Nacional para conciertos de octubre

Los conciertos de BTS programados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional quedaron en un escenario incierto, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) resolviera no autorizar el uso del Coliseo Central para el evento.

Según información publicada por The Clinic, la productora DG Medios mantenía negociaciones con el Ministerio del Deporte y el IND para cerrar la reserva del recinto, pese a que las entradas comenzaron a venderse en abril y ya se encuentran agotadas.

El acuerdo rondaba los mil millones de pesos, monto que iría directamente a Tesorería.

El montaje 360° que encendió las alertas

El principal problema estaría en los requerimientos técnicos del show. El concierto contempla un formato 360°, con escenario ubicado en el centro de la cancha y pasillos para el desplazamiento de los artistas, lo que implicaría cerca de nueve días de montaje y un alto impacto sobre el césped.

Desde el IND explicaron que, tras una evaluación técnica, se decidió no autorizar el uso del recinto. “La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°”, señalaron en un comunicado.

El organismo agregó que la cancha mantiene condiciones para fútbol profesional y competencias internacionales, pero que hoy presenta “una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala”, especialmente si se requiere cobertura prolongada y cargas concentradas en el sector central.

Otro factor clave son los compromisos ya agendados en el recinto, como un partido oficial de la Selección Chilena masculina en noviembre, encuentros de Universidad de Chile, la Teletón 2026 y actividades deportivas del IND.

Pese al rechazo al Coliseo Central, el Parque Estadio Nacional ofreció a la producción evaluar la Explanada Sur o Parque Sur como alternativa para realizar el espectáculo sin afectar la cancha.