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¿Bajará el TAG? Gobierno evalúa reducir tarifas tras fuerte aumento de conductores morosos

La propuesta surge en medio de las dificultades económicas que enfrentan miles de familias.

Javiera Rivera

¿Bajará el TAG? Gobierno evalúa reducir tarifas tras fuerte aumento de conductores morosos

¿Bajará el TAG? Gobierno evalúa reducir tarifas tras fuerte aumento de conductores morosos / Diego Martin

Una posible rebaja en las tarifas del TAG comenzó a tomar fuerza luego de que las autoridades advirtieran un aumento en la cantidad de conductores que mantienen deudas con las autopistas concesionadas.

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, confirmó que el Gobierno está dialogando con las empresas concesionarias para analizar medidas que ayuden a disminuir la morosidad.

“Estamos conversando de manera individual con cada una de ellas para ver las oportunidades que hay de mejorar la tarifa para el usuario. Creo que vamos a llegar a puerto dentro de este año”, señaló la autoridad.

Entre las alternativas que se evalúan figura la extensión de algunas concesiones a cambio de una reducción en las tarifas que pagan los conductores.

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La preocupación surge luego de que algunas autopistas registraran un incremento de hasta 12% en la morosidad durante los últimos seis meses. Sin embargo, desde el sector reconocen que el problema viene creciendo desde hace varios años.

Desde la organización Automovilistas Chile también respaldaron la necesidad de revisar el sistema. Su presidente, Patricio Acosta, sostuvo que muchas familias priorizan gastos esenciales antes que el pago del TAG.

Por ahora no existe una fecha definida para una eventual rebaja, pero el Gobierno espera avanzar en acuerdos con las concesionarias durante este año.

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