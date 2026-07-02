Caso Ronald Ojeda: inicia la preparación del juicio oral por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano

Este jueves comenzó en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de preparación del juicio oral por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, crimen ocurrido en febrero de 2024.

En su acusación, el Ministerio Público atribuye el crimen a la célula “Los Piratas”, vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La Fiscalía sostiene que 20 integrantes de la banda participaron en los hechos y los responsabiliza, además, de otros delitos como extorsión y receptación de vehículos. Todos los imputados se encuentran en prisión preventiva .

Se apunta al régimen de Nicolás Maduro

Durante esta jornada también se espera el arribo a Chile, desde Colombia, de Dayonis Junior Orozco Castillo, uno de los acusados en la causa, quien será extraditado para enfrentar el proceso judicial.

Dayonis Junior Orozco Castillo tras ser capturado en Colombia. / Mario Andrés Vergara Escobar Ampliar

En el marco de la investigación, una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que el crimen de Ronald Ojeda habría sido organizado por el régimen de Nicolás Maduro, motivo por el cual incluso se solicitó la declaración del exmandatario venezolano como parte de las diligencias.

La audiencia de preparación del juicio oral se mantiene bajo reserva debido a la naturaleza de la indagatoria y a los antecedentes que forman parte de la causa.