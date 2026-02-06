;

Aprueban extradición a Chile de Dayonis Orozco: es acusado por asesinatos del mayor Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda

La Corte Suprema de Colombia dio luz verde a su entrega y ahora queda a la espera de la definición del traslado a Chile por parte de Cancillería.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó la extradición a Chile de Dayonis Junior Orozco Castillo, sindicado como integrante del Tren de Aragua y acusado de participar en el asesinato de asesinar al mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez, además del secuestro con resultado de muerte del exteniente Ronald Ojeda.

Según informó el máximo tribunal colombiano, la Sala de Casación Penal emitió un pronunciamiento favorable a la solicitud presentada por el Estado chileno, tras concluir que cumplía con todos los requisitos legales y con lo establecido en el tratado de extradición vigente entre ambos países.

En su resolución, la Corte indicó que los delitos por los cuales es requerido en Chile también se encuentran tipificados en la legislación colombiana, lo que permitió avanzar en el proceso judicial para autorizar su entrega.

El imputado fue detenido en abril de 2024 en Colombia, luego de una extensa búsqueda iniciada tras el crimen ocurrido el 10 de abril de ese mismo año. Durante cerca de dos semanas, logró evadir a las policías y desplazarse por distintos países de la región.

Con la aprobación judicial ya resuelta, ahora resta que las autoridades administrativas definan los plazos y condiciones del traslado hacia Chile.

