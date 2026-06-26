Cuánto gasta de luz una freidora de aire en Chile y cuál es el modelo perfecto para tu hogar / Witthaya Prasongsin

Uno de los electrodomésticos que ha ido ganando protagonismo en las cocinas chilenas es la freidora de aire. Y no es casualidad: entre sus promesas destacan el lograr preparaciones más saludables e incluso en menos tiempo que con otros métodos.

Para algunos hogares, el aparato se ha convertido en un elemento clave y, contrario a lo que se podría pensar, su uso frecuente no tiene un impacto extremo en la cuenta de la luz que llega cada mes.

“En general, la freidora de aire es uno de los electrodomésticos de cocina más eficientes para preparaciones rápidas y de tamaño familiar, combinando un bajo consumo eléctrico con tiempos de cocción reducidos”, dice a ADN.cl Patricio Troncoso, docente de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales Duoc UC sede San Andrés de Concepción.

El mismo experto pone un ejemplo para una máquina que suele tener una potencia entre 1.200 y 2.000 watts. “Si la utiliza entre 20 a 30 minutos consume entre 0,36 y 1 kWh de energía, dependiendo de la temperatura y modelo. En simple, equivale al consumo de una ampolleta de 100 watts encendida durante 3,6 a 10 horas”, afirma.

¿Y cómo se traduce todo esto en dinero? “Usar la freidora de aire una vez al día (entre 20 y 30 minutos) por 20 días al mes genera un consumo mensual de 7,2 a 20 kWh. Esto representa un costo aproximado de entre $1.800 y $5.000 pesos mensuales ”, detalla el profesor. Naturalmente, el valor depende de la tarifa.

“Al momento de elegir una freidora de aire, lo más importante es pensar en las necesidades de cada familia”, recomienda a este medio Martin Bengoechea, chef ejecutivo de Kitchen Center & coordinador experience.

“Lo primero en lo que me fijaría es en el tamaño, la potencia y la materialidad (...) para una o dos personas puede ser suficiente un modelo compacto, mientras que para familias más grandes conviene optar por equipos de mayor tamaño o incluso con doble canasto“, desarrolla.

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Un dato clave que entregan desde Duoc UC es que la freidora de aire suele ser más eficiente que un horno eléctrico. El motivo es sencillo. “Calienta un espacio mucho más pequeño y cocina los alimentos en menos tiempo”, dice Troncoso.

Al poner la máquina frente al microondas, la situación cambia. Este último suele consumir menos energía a la hora de recalentar comida, pero para cocinar o dorar alimentos la freidora de aire ofrece mejores resultados con un consumo relativamente bajo.

Desde Kitchen Center recomiendan modelos y sus perfiles ideales, incluyendo:

Freidora Airflow 3,5 Litros FDV : Ideal para solteros o parejas que buscan un modelo diario, compacto y rápido.

: Ideal para solteros o parejas que buscan un modelo diario, compacto y rápido. Freidora Air Max Duo 11 Litros FDV : Ideal para familias medianas o grandes que necesitan cocinar dos recetas al mismo tiempo .

: Ideal para familias medianas o grandes que necesitan . Freidora de Aire Aerofryer 15 Litros FDV : Ideal para familias numerosas que requieren máxima capacidad para platos de gran volumen .

: Ideal para familias numerosas que requieren máxima capacidad para . Grill Abatible AirChef 5 Litros FDV: Ideal para quienes buscan versatilidad y ahorrar espacio al combinar freidora y grill en un solo aparato.

En el comercio, los precios varían según la marca, la cantidad de litros y demás características, con opciones desde $29.990 en algunas tiendas.