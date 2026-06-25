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Junaeb inicia entrega de la Beca TIC 2026: qué estudiantes recibirán un computador con internet gratis en Chile

El beneficio incluye equipos con conexión por 12 meses, software educativo y sistema de rastreo. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Junaeb inicia entrega de la Beca TIC 2026: qué estudiantes recibirán un computador con internet gratis en Chile

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) inició el despacho nacional de computadores correspondientes a la Beca TIC 2026, beneficio que este año llegará a más de 96 mil estudiantes en distintas regiones del país.

La entrega contempla una inversión pública superior a los $34 mil millones y busca apoyar la trayectoria educativa de alumnos mediante acceso a tecnología, conectividad y herramientas digitales.

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¿Quiénes reciben los computadores de la Beca TIC 2026?

La Beca TIC 2026 está dirigida al 100% de los estudiantes de séptimo año básico de establecimientos públicos.

Además, se entrega de manera focalizada a alumnos de colegios particulares subvencionados, priorizando a quienes presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), están bajo el cuidado del Estado o pertenecen a los grupos más vulnerables.

También serán beneficiarios quienes cursan Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA), como parte del objetivo de promover la inclusión digital y reducir brechas de acceso a herramientas tecnológicas.

De acuerdo con el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, cada equipo cuenta con características pensadas para el uso escolar. “Cada computador cuenta con procesador N150 de última generación, disco sólido de 128 GB, pantalla Full HD y 12 meses de conexión gratuita a internet”, señaló.

Los computadores también incluyen un sistema de rastreo en caso de robo, enlaces a herramientas de inteligencia artificial y más de 65 programas educativos vinculados a áreas como inglés, ciencias, matemáticas e historia.

El proceso de despacho se extenderá durante las próximas semanas hasta cubrir la totalidad de las regiones de Chile. Un dato clave: los establecimientos educacionales son los encargados de comunicar las fechas exactas.

Todos los detalles también se pueden revisar en la plataforma oficial del beneficio (pichando aquí).

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