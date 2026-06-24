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“Es un hecho de grave”: Presidenta de Venezuela decreta estado de emergencia en el país tras doble sismo

Delcy Rodríguez anunció la medida luego de dos movimientos telúricos de magnitudes 7,2 y 7,5 que generaron colapsos de estructuras, cortes de servicios y operativos de emergencia en varias zonas del país.

Martín Neut

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez / BART MAAT

El gobierno de Venezuela decretó estado de emergencia tras el doble sismo registrado este miércoles en el país, que provocó daños estructurales en distintas regiones y la activación de operativos de rescate.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, con epicentros en las cercanías de San Felipe y Yumare, generando colapsos de edificios y afectaciones en servicios básicos.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que “es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados”, detallando daños en Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

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La autoridad sostuvo que en la capital “hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias” y que se registran problemas en infraestructura y servicios públicos. “Hemos desconectado el servicio de gas doméstico”, señaló, agregando que también se han producido fallas eléctricas en zonas afectadas.

“Hemos declarado estado de emergencia”

Rodríguez indicó que “todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate”, recalcando que la prioridad es la atención de personas afectadas. Además, anunció que “estamos, en este momento, declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución”.

Si bien la mandataria señaló que no existe un balance oficial de fallecidos a nivel nacional, en la comuna de Chacao, cercana a Caracas, se reportaron preliminarmente dos personas fallecidas y 18 heridos tras el colapso de estructuras, de acuerdo a antecedentes locales.

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