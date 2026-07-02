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Concierto de BTS en Chile: revelan por qué el IND no autorizó el uso del Estadio Nacional

Este jueves, el Instituto Nacional de Deportes dio a conocer la noticia lo que provocó una ola de críticas por parte de los fanáticos de la banda surcoreana.

Nicolás Lara Córdova

Concierto de BTS en Chile: revelan por qué el IND no autorizó el uso del Estadio Nacional

Concierto de BTS en Chile: revelan por qué el IND no autorizó el uso del Estadio Nacional / VALERIE MACON

Este jueves, la fanaticada nacional de la banda surcoreana BTS recibió una mala noticia, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) no autorizara el uso del Estadio Nacional para los esperados conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre.

A pesar de que la productora DG Medios ya había vendido todas las entradas para las tres fechas, el IND aún no había autorizado el uso del recinto ubicado en Ñuñoa. En las últimas horas, además, se conoció uno de los motivos de la decisión: los requerimientos técnicos del espectáculo.

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El escenario que traerá la banda surcoreana como parte de su gira Arirang contempla una disposición de 360°, instalada en el centro de la cancha, por lo que no existiría un frente exclusivo y el público rodearía completamente la estructura.

Con este montaje, se esperaba convocar a 65 mil personas por noche. Sin embargo, esa capacidad solo podía alcanzarse utilizando el Parque Estadio Nacional. No obstante, a diferencia del coliseo, este espacio no cuenta con graderías, lo que imposibilitaría su uso para el evento.

La negativa del IND provocó una masiva reacción de las ARMY, nombre con el que se conoce a las seguidoras de la banda, quienes a través de redes sociales han criticado duramente al organismo estatal por su decisión.

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