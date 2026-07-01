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Remezón en el espectáculo: el complejo escenario judicial por grave denuncia que enfrenta ex “Rojo”

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Nicolás Lara Córdova

Remezón en el espectáculo: el complejo escenario judicial por grave denuncia que enfrenta ex “Rojo”

Una grave denuncia salió a la luz durante esta semana y tendría en la mira a un exparticipante del programa de talentos Rojo, Fama Contrafama.

De acuerdo con información entregada por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, Miguel Garcés estaría enfrentando a la justicia por un presunto delito de agresión sexual.

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Según explicó la comunicadora, la Fiscalía formalizó la investigación en contra de Garcés ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, por lo que el cantante quedó sujeto a medidas cautelares.

Miguel Garcés, de 46 años, es hermano del exchico reality Óscar Garcés y del exfutbolista Paulo Garcés. Además, se dedicaba a la música como integrante de la banda Los Primos Garcés.

Asimismo, Cecilia Gutiérrez aseguró que esta denuncia motivó a la esposa de Miguel Garcés a presentar una demanda de divorcio en contra del cantante.

“Hay varias aristas de este caso, que me imagino van a salir a luz a medida que vaya avanzando el proceso”, adelantó Gutiérrez.

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