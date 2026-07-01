Remezón en el espectáculo: el complejo escenario judicial por grave denuncia que enfrenta ex “Rojo”
La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.
Una grave denuncia salió a la luz durante esta semana y tendría en la mira a un exparticipante del programa de talentos Rojo, Fama Contrafama.
De acuerdo con información entregada por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, Miguel Garcés estaría enfrentando a la justicia por un presunto delito de agresión sexual.
Revisa también:
Según explicó la comunicadora, la Fiscalía formalizó la investigación en contra de Garcés ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, por lo que el cantante quedó sujeto a medidas cautelares.
Miguel Garcés, de 46 años, es hermano del exchico reality Óscar Garcés y del exfutbolista Paulo Garcés. Además, se dedicaba a la música como integrante de la banda Los Primos Garcés.
Asimismo, Cecilia Gutiérrez aseguró que esta denuncia motivó a la esposa de Miguel Garcés a presentar una demanda de divorcio en contra del cantante.
“Hay varias aristas de este caso, que me imagino van a salir a luz a medida que vaya avanzando el proceso”, adelantó Gutiérrez.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.