Remezón en el espectáculo: el complejo escenario judicial por grave denuncia que enfrenta ex “Rojo”

Una grave denuncia salió a la luz durante esta semana y tendría en la mira a un exparticipante del programa de talentos Rojo, Fama Contrafama.

De acuerdo con información entregada por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, Miguel Garcés estaría enfrentando a la justicia por un presunto delito de agresión sexual.

Según explicó la comunicadora, la Fiscalía formalizó la investigación en contra de Garcés ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, por lo que el cantante quedó sujeto a medidas cautelares.

Miguel Garcés, de 46 años, es hermano del exchico reality Óscar Garcés y del exfutbolista Paulo Garcés. Además, se dedicaba a la música como integrante de la banda Los Primos Garcés.

Asimismo, Cecilia Gutiérrez aseguró que esta denuncia motivó a la esposa de Miguel Garcés a presentar una demanda de divorcio en contra del cantante.

“Hay varias aristas de este caso, que me imagino van a salir a luz a medida que vaya avanzando el proceso”, adelantó Gutiérrez.