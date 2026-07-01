Gissella Gallardo reacciona en vivo a romance de Mauricio Pinilla con modelo 12 años menor: “Yo sabía de una mujer...”

Esta semana, se confirmó el nacimiento de una nueva relación en el mundo de la farándula. Se trata del incipiente romance entre Mauricio Pinilla y la modelo Paula Henríquez.

El exfutbolista publicó una serie de fotografías junto a la modelo 12 años menor que él en su Instagram y, además, sacó a relucir un tatuaje que ambos se habrían hecho para sellar su amor.

El programa Hay que decirlo, de Canal 13, se refirió al nuevo romance que vive Pinilla. Allí, su exesposa y madre de sus hijos, Gisella Gallardo, reaccionó en vivo a la nueva pareja del exfutbolista.

“Yo sabía de una mujer rubia que me mostraron y que la tenía incluso de fondo de pantalla hace dos semanas, a menos que se haya teñido el pelo, esta es morena, ¿no?“, preguntó la panelista de entrada.

Ante ello, Cecilia Gutiérrez le aclaró que la nueva conquista de su ex “es morena y no se ha cambiado el color de su pelo últimamente”.

Tras la aclaración, Gallardo manifestó: “Es muy bonita. Ojalá sea muy feliz Mauricio, se lo merece. Por respeto a mis niños y el trabajo de Mauricio... Él no trabaja en farándula, está dedicado a otra cosa, lo deportivo. Prefiero mantenerme al margen. Solo le deseo que sea muy feliz porque se lo merece”.

Luego, Ignacio Gutiérrez, conductor del programa, le hizo una pregunta directa: “¿Tú no hablas de tu ex por un tema ético o por un tema legal?“.

“Es por ambas”, respondió Gallardo. A modo de cierre, la exesposa de Mauricio Pinilla dijo: “Me da exactamente lo mismo, me separé el año pasado y nunca más nada y chao, que sea feliz con ella. Ella es muy estupenda. Mientras esté bien y feliz, obviamente mis niños estarán bien y felices”.