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Palestino informa un sensible fallecimiento que impacta al mundo: “Nos destroza”

El club chileno subió una publicación a sus redes sociales contando que un arquero palestino murió producto de la guerra en el Medio Oriente.

Lucas San Martín

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Durante la jornada de este miércoles, Palestino informó una lamentable noticia producto de la guerra en el Medio Oriente.

Según lo publicado a través de sus redes sociales, el club notificó el fallecimiento de Saleem Al-Ashqar. El portero palestino murió a principios de esta semana en la Franja de Gaza en un intercambio de disparos con el ejército israelí.

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“El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Saleem Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que defendía los colores del Khadamat Khan Younis y que perdió la vida a manos del ejército israelí”, escribieron

Nos destroza que hechos como este sigan ocurriendo. Exigimos justicia y paz para Todo Un Pueblo”, finalizaorn el mensaje.

Al-Ashqar, de 32 años, se había casado hace cinco meses y su pareja está esperando a su primer hijo. En el ámbito futbolístico, el arquero era jugador del Khadamat Khan Younis, de la liga palestina.

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