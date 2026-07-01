Palestino informa un sensible fallecimiento que impacta al mundo: “Nos destroza”
El club chileno subió una publicación a sus redes sociales contando que un arquero palestino murió producto de la guerra en el Medio Oriente.
Durante la jornada de este miércoles, Palestino informó una lamentable noticia producto de la guerra en el Medio Oriente.
Según lo publicado a través de sus redes sociales, el club notificó el fallecimiento de Saleem Al-Ashqar. El portero palestino murió a principios de esta semana en la Franja de Gaza en un intercambio de disparos con el ejército israelí.
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“El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Saleem Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que defendía los colores del Khadamat Khan Younis y que perdió la vida a manos del ejército israelí”, escribieron
“Nos destroza que hechos como este sigan ocurriendo. Exigimos justicia y paz para Todo Un Pueblo”, finalizaorn el mensaje.
Al-Ashqar, de 32 años, se había casado hace cinco meses y su pareja está esperando a su primer hijo. En el ámbito futbolístico, el arquero era jugador del Khadamat Khan Younis, de la liga palestina.
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