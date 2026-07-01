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Niño muere de rabia tras despertar con un murciélago en la boca: el caso que alertó a los especialistas

La familia no sospechó el peligro porque el menor no tenía lesiones visibles. Días después comenzaron los primeros síntomas.

Javiera Rivera

Niño muere de rabia tras despertar con un murciélago en la boca: el caso que alertó a los especialistas

Niño muere de rabia tras despertar con un murciélago en la boca: el caso que alertó a los especialistas / skaman306

Un niño de 11 años murió de rabia después de despertar con un murciélago sobre su nariz y boca mientras dormía en una cabaña ubicada en el norte de Canadá.

Como el menor no presentaba heridas visibles y el animal no mostró un comportamiento inusual, su familia no acudió a un centro de salud tras el incidente.

Sin embargo, 19 días después comenzó con hormigueo y entumecimiento en el rostro. Inicialmente fue diagnosticado con otras enfermedades, lo que retrasó la detección de la rabia.

Con el paso de los días, su estado empeoró. Presentó fiebre, dificultad para tragar, confusión y alucinaciones, hasta ser internado en una unidad de cuidados intensivos.

Finalmente, un examen PCR confirmó la infección por rabia. El niño falleció 17 días después de su hospitalización.

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Los especialistas que documentaron el caso advirtieron que todo contacto directo con un murciélago debe considerarse de alto riesgo, incluso cuando no existan mordeduras o lesiones visibles.

Además, recordaron que la rabia es una enfermedad prácticamente mortal una vez que aparecen los síntomas. No obstante, la profilaxis postexposición puede prevenir la infección si se administra a tiempo.

Según el informe, en Canadá solo se han registrado 28 casos humanos de rabia desde 1924. Este corresponde al primero adquirido localmente en Ontario en casi 60 años.

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