Naya Fácil revela crudo momento que vivió y cuestionó duramente a su expareja: “Se pegó una ETS...”

La conocida creadora de contenidos Naya Fácil utilizó su cuenta de Instagram para realizar una dura revelación sobre su expareja, Sergio Narchi, y entregó detalles de por qué terminó su relación.

A través de una serie de historias, la influencer aseguró que el también creador de contenidos fue el causante del quiebre entre ambos, ya que le habría sido infiel y, además, habría contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

“Yo cuando estuve con él, cuidé lo de nosotros, jamás me involucré sexualmente con otra persona, jamás. ¿Qué pasó? Esta persona me dejó una inseguridad horrible. Yo no estaría con alguien bi porque son malas personas, nada que ver. Yo no estaría con alguien bi porque él me fue infiel y ¿cómo me enteré? Porque se le pegó una ETS, por eso me enteré”, comentó Naya Fácil.

“Me llamó un día y me dice ‘Naya, te tengo algo que contar’. ¿Sabes qué? Voy a contar todos los detalles que hace dos años me guardé y que nadie entendía por qué yo tenía tanta rabia, por qué pasaba esto y todo. Porque yo estaba enamorada hasta las patas, que hasta eso perdoné”, agregó.

“Dirán muchas cosas de mí, pero jamás podrán decir: ‘la Naya tuvo esto y esto’”

Posteriormente, Naya Fácil indicó que perdonó a su entonces pareja y recalcó que, pese a haber ejercido la prostitución en el pasado, nunca contrajo una enfermedad de transmisión sexual.

“Sí, y yo fui, en su momento... prosti, andaba comiendo a uno y otro, pero nunca me pegué na’. Les diré por qué: bien limpia que era. Dirán muchas cosas de mí, todo, pero jamás en ninguna clínica, Cesfam, pueden decir ‘oye, la Naya tuvo esto y esto’”, afirmó.

La influencer también explicó por qué aseguró que no volvería a involucrarse con una persona bisexual.

“La cosa es que por qué yo digo que no me voy a meter con alguien bi, porque ya me di cuenta. Estábamos saliendo en serio, ya ni siquiera era hueveo. Él conoció a mi hermana, yo conocí a su familia, todo. Estábamos saliendo en serio. ¿Y qué pasó? Me fue infiel. ¿Y qué pasó? Me lo negaba. Como que me decía ‘no, yo no te soy infiel’ y todo”, relató.

“Se le pegó una ETS. ¿Y cómo se le va a pegar una ETS si yo nunca anduve con nadie? Jamás. ¿Qué pasó? Allá me mostró el examen donde indicaba que se había pegado una ETS. ¿Qué pasa? Yo me hago el examen y cuando me lo hago, sale limpio. Y él mejor que nadie lo sabe y yo hasta puedo descargar mi examen de esa fecha”, comentó Naya.

Finalmente, la influencer aseguró que desconoce cuántas veces Sergio Narchi le fue infiel y lo cuestionó tanto por esa situación como por haberse contagiado de una enfermedad de transmisión sexual.