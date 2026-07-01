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VIDEO. “Me gustaría que me pegara”: el insólito desafío que enfrenta a conocida figura de la televisión contra Raquel Argandoña

El periodista de espectáculos desafió a la jurado de “Fiebre de Baile” luego de que recordara el episodio donde le quitó el micrófono a un comunicador.

Nicolás Lara Córdova

“Me gustaría que me pegara”: el insólito desafío que enfrenta a conocida figura de la televisión contra Raquel Argandoña

Una nueva polémica remeció a la farándula luego de que Raquel Argandoña recordara uno de sus momentos más controvertidos, cuando le quitó el micrófono a un periodista.

El recuerdo surgió en el marco de una emisión de Only Friends, donde, como parte de una de las dinámicas del programa, le preguntaron si volvería a realizar esa acción si le hicieran preguntas incómodas.

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“Obvio que sí y no solo quitarle el micrófono; le pego. ¡Obvio que sí!”, comentó Raquel Argandoña.

Este miércoles, en el programa Que te lo digo, el periodista de espectáculos Sergio Rojas repasó esas declaraciones y criticó duramente a Argandoña.

“¿Qué más se puede esperar de una mujer con estos hábitos? ¿Se acuerdan de cuando ahorcó a la Daniela Aliste en el aeropuerto? Nadie hizo absolutamente nada. A mí me parece que, después de 10 o 20 años transcurridos de esto, no sé cómo pueden festinar sus pares. Me parece de pésimo gusto", comentó Sergio Rojas.

“Lo que estamos enseñándoles a las nuevas generaciones es que si eres delincuente, arrebatado, insolente, te va a ir bien en la vida y que aquí es la ley del más fuerte. Raquel está ahí porque es una ‘zorra vieja’ que conoce las artimañas y cómo mover el mundo a su antojo. Lo encuentro triste y lamentable”, agregó el periodista.

Rojas continuó criticando a la actriz y aseguró que le gustaría encontrarse en una situación similar a la que vivieron sus colegas para enfrentar a Raquel Argandoña.

“¿Te digo algo? Me gustaría estar en esa situación, me encantaría que Raquel me pegara. Yo le pegaría de vuelta. ¿Sabes lo que haría? Yo no le pegaría una cachetada, la agarraría de las mechas y la sacudo, te lo juro. ¿Por qué va a venir una persona o una mujer a violentarme?”, cerró Sergio Rojas.

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