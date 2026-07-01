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La adicción que está creciendo entre adolescentes: un joven llegó a inventar enfermedades para conseguir dinero

Una madre contó cómo su hijo acumuló millonarias deudas.

Javiera Rivera

La adicción que está creciendo entre adolescentes: un joven llegó a inventar enfermedades para conseguir dinero

La adicción que está creciendo entre adolescentes: un joven llegó a inventar enfermedades para conseguir dinero / Yevhenii Vlasov

Lo que comenzó como una entretención terminó convirtiéndose en una grave adicción.

Una madre dio a conocer el caso de su hijo adolescente, quien llegó a inventar enfermedades y falsos negocios para conseguir dinero y continuar apostando en plataformas online.

Según relató a 24 Horas, descubrió la situación cuando notó que el cupo de una de sus tarjetas de crédito había desaparecido. Al enfrentarlo, el joven reconoció que había gastado ese dinero en apuestas.

“Inventó enfermedades y necesidades de nosotros, pero lo que más le resultaba era inventar negocios”, contó su madre, quien aseguró que las deudas alcanzaron varios millones de pesos.

Para enfrentar la situación, la mujer devolvió gran parte del dinero que había pedido prestado su hijo a amigos cercanos. “Lo que tenía para mi vejez lo tuve que gastar en esto”, lamentó.

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“Después de la pandemia vimos muchos adultos jóvenes y ahora adolescentes desde los 11 a 17 años”, afirmó.

El especialista explicó que la recuperación es posible, aunque requiere tratamiento y puede extenderse durante meses o incluso años.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos por juego afectan al 1,2% de la población adulta y también generan importantes consecuencias para las familias y personas cercanas.

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