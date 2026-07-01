Zamorano reacciona a la salida de Alexis del Sevilla y analiza su futuro: “Lo que sé y he hablado con él…”

El futuro de Alexis Sánchez dio un vuelco inesperado este miércoles tras el anuncio del Sevilla. A través de redes sociales, el club español confirmó la salida del delantero chileno, quien quedó libre en el mercado y deberá buscar un nuevo destino para continuar su carrera a los 37 años.

La partida del goleador histórico de La Roja del elenco andaluz no dejó indiferente a nadie, y una de las voces que reaccionó fue Iván Zamorano, quien conversó con ADN Deportes desde Norteamérica, en el marco del Mundial 2026, y analizó el incierto escenario del tocopillano.

“Yo no soy nadie para aconsejar qué es lo que tiene que hacer Alexis. Lo único que le aconsejaría es que vaya donde sea feliz. De lo que sé y de lo que he hablado con él, él fue feliz en Sevilla", comentó ‘Bam Bam’.

El otrora goleador nacional, quien también vistió la camiseta blanquirroja, reconoció que “irse del Sevilla le va a costar un poco, pero yo creo que hay otros equipos que lo van a acoger de una manera extraordinaria y que Alexis va a seguir manteniendo su nivel futbolístico y físico donde vaya”.

“Aparte está feliz, fue papá. Lo más importante y lo que le aconsejo, es que vaya donde sea feliz”, agregó Zamorano.

Por ahora, resta esperar si Alexis Sánchez se mantendrá en Europa u optará por volver a Sudamérica para afrontar el tramo final de su carrera, sin descartar ligas como la de Estados Unidos o Arabia Saudita, que en los últimos años se han convertido en destinos habituales para futbolistas de trayectoria internacional.