El expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tuvo una comentada participación en el Encuentro Regional de Empresarios (Erede), evento organizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade) en la Región del Biobío.

Durante su intervención, el exmandatario analizó con dureza la actual situación económica del país y realizó un ferviente llamado a recuperar el rumbo de las últimas décadas.

En la instancia, Frei sacó a relucir los logros financieros de los gobiernos de la Concertación, recordando la compleja realidad que recibieron al retornar a la democracia.

“Cuando asumimos en el año 90, Chile tenía una deuda cercana al 40% del PIB. Y el año 2007, después del gobierno del presidente Aylwin, el mío y del presidente Lagos, la deuda externa de Chile era menos del 5%. Pagamos la deuda externa”, enfatizó ante el público empresarial.

El fin de la “permisología” y el recuerdo de una foto histórica

Uno de los puntos clave de su discurso estuvo enfocado en las trabas burocráticas que paralizan la inversión. Al respecto, el exjefe de Estado fue tajante al solicitar que se deje de usar la “permisología”, asegurando que de eliminarse ese obstáculo, “el país va a cambiar”.

Para ejemplificar la cultura del entendimiento y los acuerdos de la época, Frei Ruiz-Tagle exhibió una icónica fotografía capturada en 2010 durante las celebraciones del Bicentenario de Chile, donde aparece junto a los expresidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

“Esta foto la he mostrado en todo el mundo. Poníamos esta foto y la ovación era cerrada. ¿Qué países del mundo podrían mostrar una foto así? O sea, lo hicimos en Chile, fuimos capaces porque había decisión, había coraje, no le teníamos miedo a las decisiones y conversábamos con todos”, declaró con orgullo.

Hacia el cierre de su discurso, Frei endureció el tono y lanzó una motivadora arenga para sacudir el pesimismo económico reinante, defendiendo con fuerza los denominados “30 años”.

“Cuando dicen que este es un sueño que estamos inventando, no, si ya lo hicimos. Las cifras económicas, sociales y políticas de Chile de los 25 años son las mejores de los 200 años de historia de Chile”, sentenció el expresidente, rematando con un aplaudido exabrupto: “Lo podemos volver a hacer y lo vamos a hacer con confianza, decisión y con coraje, mierda”.