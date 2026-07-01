Este miércoles por la noche la Universidad de Chile enfrentará, otra vez, a Unión La Calera, ahora por la Copa Chile 2026, instancia donde podrá celebrar el esperado regreso de su entrenador, Fernando Gago.

Tras la victoria de la Universidad de Chile ante O’Higgins de hace algunos días, el adiestrador argentino atravesó una de las noches más complicadas de su vida: tuvo que ser rápidamente trasladado a una clínica de Santiago por problemas cardiovasculares.

Después de múltiples exámenes médicos y una intervención quirúrgica, la Clínica Alemana, donde se encuentra hospitalizado Fernando Gago, publicó un comunicado para conocer su actualización médica y su diagnóstico definitivo: “infarto agudo al miocardio”.

Después de tres encuentros por la Copa Chile, el argentino está de regreso. En su ausencia, vencieron 4-1 a Santiago Wanderers, empataron 3-3 con Unión La Calera y superaron 2-0 a Unión San Felipe.