EN VIVO. Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
El elenco norteamericano busca refrendar su localía ante el cuadro europeo. Transmite ADN Deportes.
Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México ya comenzaron a disputarse a partir del pasado 29 de junio.
Este miércoles será el momento de saltar a la cancha a los norteamericanos, que finalizaron líderes del grupo D.
En frente, tendrán a Bosnia y Herzegovina, elenco que clasificó a esta etapa entre los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo.
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¿Cuándo y a qué hora juega Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?
El partido válido por los dieciseisavos de final se disputa este miércoles 1 de julio a las 20:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Levi’s Stadium ubicado en San Francisco, Estados Unidos.
¿Cómo y dónde ver en vivo el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?
En Chile, el encuentro podrá seguirse a través de la transmisión de ADN Deportes y ADN.CL, además de la emisión por televisión de pago a través de la señal de DSports.
Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO y Paramount+.
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