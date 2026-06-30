;

EN VIVO. Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El elenco norteamericano busca refrendar su localía ante el cuadro europeo. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 / Doug Zimmerman/ISI Photos

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México ya comenzaron a disputarse a partir del pasado 29 de junio.

Este miércoles será el momento de saltar a la cancha a los norteamericanos, que finalizaron líderes del grupo D.

En frente, tendrán a Bosnia y Herzegovina, elenco que clasificó a esta etapa entre los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo y a qué hora juega Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

El partido válido por los dieciseisavos de final se disputa este miércoles 1 de julio a las 20:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Levi’s Stadium ubicado en San Francisco, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?

En Chile, el encuentro podrá seguirse a través de la transmisión de ADN Deportes y ADN.CL, además de la emisión por televisión de pago a través de la señal de DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO y Paramount+.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad