Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 / Doug Zimmerman/ISI Photos

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México ya comenzaron a disputarse a partir del pasado 29 de junio.

Este miércoles será el momento de saltar a la cancha a los norteamericanos, que finalizaron líderes del grupo D.

En frente, tendrán a Bosnia y Herzegovina, elenco que clasificó a esta etapa entre los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juega Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

El partido válido por los dieciseisavos de final se disputa este miércoles 1 de julio a las 20:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Levi’s Stadium ubicado en San Francisco, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?

En Chile, el encuentro podrá seguirse a través de la transmisión de ADN Deportes y ADN.CL, además de la emisión por televisión de pago a través de la señal de DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO y Paramount+.