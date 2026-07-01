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Impacto total: Uno de los actores más queridos de Hollywood revela que padece Alzheimer

El intérprete de “Arma mortal”, Danny Glover, habló por primera vez de su diagnóstico y del proceso que enfrenta junto a su familia. “Todavía no estoy aceptando en mi mente todas las partes de esto”, afirmó.

Javier Méndez

Impacto total: Uno de los actores más queridos de Hollywood revela que padece Alzheimer

Danny Glover, reconocido actor de la saga de películas Arma mortal, reveló públicamente que vive con Alzheimer a los 79 años. El intérprete abordó su diagnóstico con medios estadounidenses, incluyendo a NBC y People.

Según relató su entorno, los primeros cambios en su memoria comenzaron a notarse en 2022, antes de que recibiera el diagnóstico oficial en 2023. Durante la conversación, Glover reconoció que todavía está procesando lo que implica la enfermedad.

“Todavía no estoy aceptando en mi mente todas las partes de esto”, señaló el artista, quien cumplirá 80 años el próximo 22 de julio.

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Durante el diálogo con People, su hija, Mandisa Glover, explicó que empezó a notar diferencias en la memoria de su padre, especialmente porque él solía recordar con gran detalle historias familiares y momentos de su vida.

Pese al diagnóstico, Glover explicó un punto clave. “No siento que sea el final de mi vida”, expresó. También planteó que todavía encuentra propósito en mantenerse activo y acompañado.

El actor cuenta actualmente con el apoyo de su hija, su hermano Marty Glover y un equipo de cuidadores. Según su familia, sus momentos de mayor claridad suelen darse durante las mañanas, cuando intenta leer, informarse y mantenerse conectado con sus intereses.

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Gilbert Carrasquillo

Glover es una figura ampliamente reconocida en Hollywood por su trayectoria en cine, televisión y teatro. Además de su rol como Roger Murtaugh en la saga Arma mortal con Mel Gibson, también destacó en películas como El color púrpura, El juego del miedo (Saw), Angels in the Outfield y The Last Black Man in San Francisco.

En 2022 recibió el premio humanitario Jean Hersholt de la Academia, en reconocimiento a su trabajo social y activismo. Ahora, al hablar de su enfermedad, el actor busca entregar un mensaje directo: “Tu vida continúa”.

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Gerardo Mora

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