;

Cae banda de encerronas integrada por padre e hijo: líder seguía operando desde Santiago Uno

La organización es investigada por al menos 10 robos violentos de vehículos cometidos en la Región Metropolitana.

Nelson Quiroz

PDI

PDI

Una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una organización criminal dedicada a cometer encerronas, portonazos y robos con violencia en las comunas de Maipú, Pudahuel e Independencia.

El operativo dejó 10 detenidos, entre ellos siete adultos y tres adolescentes, incluido un menor de 14 años.

Revisa también

ADN

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, la banda habría participado en al menos 10 robos violentos de vehículos entre mayo de 2025 y febrero de 2026.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación fue que el grupo era dirigido por un hombre de 38 años que permanecía recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, desde donde coordinaba los delitos junto a un brazo operativo en libertad. Entre los imputados también figura su hijo de 17 años.

Los allanamientos se realizaron en 23 domicilios de Maipú, Cerrillos y San Bernardo, además de registros en celdas de los recintos penitenciarios Santiago Uno y Santiago Sur. En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, una réplica de una pistola Glock y vestimentas utilizadas durante los asaltos.

Según la Fiscalía, la organización estaba integrada originalmente por 18 personas: dos de sus miembros fallecieron, cuatro adultos ya cumplían prisión preventiva, entre ellos el líder, y otros dos adolescentes permanecían en internación provisoria, mientras que las recientes detenciones permitieron completar el desmantelamiento de la banda.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, informó además que desde 2024 se han desarticulado 28 organizaciones criminales dedicadas a encerronas, portonazos y turbazos, con 144 imputados detenidos entre adultos y menores de edad.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad