Cae banda de encerronas integrada por padre e hijo: líder seguía operando desde Santiago Uno

Una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una organización criminal dedicada a cometer encerronas, portonazos y robos con violencia en las comunas de Maipú, Pudahuel e Independencia.

El operativo dejó 10 detenidos, entre ellos siete adultos y tres adolescentes, incluido un menor de 14 años.

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, la banda habría participado en al menos 10 robos violentos de vehículos entre mayo de 2025 y febrero de 2026.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación fue que el grupo era dirigido por un hombre de 38 años que permanecía recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, desde donde coordinaba los delitos junto a un brazo operativo en libertad. Entre los imputados también figura su hijo de 17 años.

Los allanamientos se realizaron en 23 domicilios de Maipú, Cerrillos y San Bernardo, además de registros en celdas de los recintos penitenciarios Santiago Uno y Santiago Sur. En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, una réplica de una pistola Glock y vestimentas utilizadas durante los asaltos.

Según la Fiscalía, la organización estaba integrada originalmente por 18 personas: dos de sus miembros fallecieron, cuatro adultos ya cumplían prisión preventiva, entre ellos el líder, y otros dos adolescentes permanecían en internación provisoria, mientras que las recientes detenciones permitieron completar el desmantelamiento de la banda.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, informó además que desde 2024 se han desarticulado 28 organizaciones criminales dedicadas a encerronas, portonazos y turbazos, con 144 imputados detenidos entre adultos y menores de edad.