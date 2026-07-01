Kast elogia el modelo de Paraguay en cumbre del Mercosur: “Han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer”

En el marco de su visita de Estado y participación en la cumbre del Mercosur celebrada en Asunción, el Presidente de la República, José Antonio Kast, ofreció una declaración conjunta junto a su par de Paraguay, Santiago Peña Palacios. Durante su intervención, el mandatario chileno hizo un fuerte énfasis en la necesidad de reactivar la economía nacional, alabó las reformas tributarias paraguayas y remarcó la importancia de enfrentar unidos al crimen organizado en la región.

Economía, desempleo y el Corredor Bioceánico como salida

Acompañado por una delegación de ministros, parlamentarios transversales y empresarios, Kast habló de la compleja situación interna que atraviesa el país en materia de crecimiento. El Jefe de Estado sinceró que “Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de IMASEC”, reconociendo que han conocido cifras que “prenden más de una luz de alerta”. Además, apuntó directamente a la crisis laboral, señalando que ayer conocieron “cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo pero que tenemos que revertir”.

Frente a este escenario, el mandatario destacó que la integración regional a través del Corredor Bioceánico y los nuevos tratados bilaterales representan una salida a la crisis. “Por eso la firma de estos acuerdos son una luz de esperanza”, afirmó Kast, agregando que estas obras de infraestructura “son los puentes para generar más trabajo”.

El Presidente subrayó que la unidad comercial es vital para mejorar la calidad de vida de los compatriotas: “Cada comercio que se realice desde Paraguay, Bolivia incluido (...) es más trabajo para Chile”. Asimismo, apostó por la fuerza del bloque sudamericano para alcanzar mercados gigantes como el asiático o el indio, afirmando que “juntos somos más, juntos tenemos mejores posibilidades de abordar ese mercado”.

Elogios al modelo paraguayo y la “enfermedad económica” chilena

Uno de los momentos más llamativos de su discurso fue cuando Kast destacó abiertamente las políticas impositivas de la administración paraguaya, planteándolas como un ejemplo a seguir. “Paraguay para nosotros también es un modelo en tema de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer”, aseveró el gobernante chileno, enfatizando que gracias a un “modelo económico de apertura” y la “baja en los montos tributarios”, Paraguay ha logrado disminuir “ostensiblemente los niveles de pobreza”.

Haciendo un paralelismo con la situación de Chile, Kast utilizó una metáfora para describir el estancamiento nacional, lamentando que el país dio por sentado su éxito. “Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando, y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica pero que afecta la vida, la calidad de vida de nuestros compatriotas”, reflexionó el mandatario.

Seguridad regional y respaldo a la democracia en Bolivia

El combate a la delincuencia también tuvo un espacio protagónico. Kast celebró el nuevo acuerdo bilateral para la protección y seguridad contra el crimen organizado, siendo tajante al declarar que “sin seguridad no hay libertad”. En esa línea, hizo un llamado a “enfrentar unidos al crimen organizado que no permite el desarrollo y crecimiento de nuestras naciones”.

Finalmente, el mandatario chileno valoró el rol de la comunidad internacional y del Mercosur por el apoyo brindado al “gobierno democrático de Bolivia” tras los recientes episodios de tensión. Kast advirtió que “detrás de la violencia pueden haber intereses ocultos que busquen derribar una democracia estable”.

Cerrando su discurso con optimismo, el Presidente Kast aseguró que, trabajando unidos, “sentando las bases de una economía estable, sana, ordenada, con un control del crimen organizado, para Chile también viene un futuro esplendor”.