Tristeza en Hollywood: muere recordado actor de “Indiana Jones” y “Harry Potter” a los 82 años

Michael Byrne, actor británico conocido por sus participaciones en las sagas de Indiana Jones y Harry Potter, murió a los 82 años, según reportaron medios internacionales esta semana.

De acuerdo con la información difundida, el intérprete falleció el pasado 20 de junio. Por ahora, no se han entregado detalles sobre la causa del fallecimiento.

Uno de los papeles más recordados de Byrne fue el del coronel Ernst Vogel en Indiana Jones y la última cruzada, película estrenada en 1989 y protagonizada por Harrison Ford.

En la cinta, el actor interpretó a un militar nazi que se enfrentaba directamente al arqueólogo.

Muchos años más tarde, Byrne también formó parte del universo de Harry Potter, donde interpretó a una versión anciana de Gellert Grindelwald en Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 1.

Su carrera, sin embargo, fue mucho más amplia. El actor nacido en Londres acumuló trabajos en cine, televisión y teatro durante varias décadas. Entre sus créditos también figuran producciones como Corazón Valiente, Pandillas de Nueva York, 007: El mañana nunca muere y The Sum of All Fears.

En televisión, participó en títulos como Coronation Street, Smiley’s People, Sharpe y Casualty. Sus últimos trabajos incluyeron apariciones en series como Bodies y The Phoebus Files.

El actor había nacido el 7 de noviembre de 1943 en Londres y gran parte de sus roles fueron como autoridad y antagonistas.