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Últimos días del Festival de Teatro Infantil de Invierno: estas son las actividades gratuitas para disfrutar en familia

La programación incluye espectáculos infantiles, actividades para adolescentes y una jornada dedicada al J-Pop, todo con acceso gratuito.

Nelson Quiroz

Biblioteca de Santiago Festival de Teatro Infantil y Juvenil

Biblioteca de Santiago Festival de Teatro Infantil y Juvenil

La Biblioteca de Santiago vive los últimos días de su Festival de Teatro Infantil y Juvenil de Invierno 2026, una programación gratuita que se extenderá hasta el domingo 5 de julio con obras de teatro, talleres, cuentacuentos, música, baile y cine para toda la familia.

La cartelera de esta segunda semana incluye la obra “El viaje de la Paz”, de la compañía Teatro La Poesía, con funciones el miércoles 1 de julio a las 15:00 y 17:00 horas. A ella se suma “Ratón con queso”, de Alcontraluz Teatro, que se presentará el jueves 2 y viernes 3 de julio en los mismos horarios.

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Biblioteca de Santiago Festival de Teatro Infantil y Juvenil

El festival también contempla actividades participativas para niños y niñas. Entre ellas destacan el taller “Mi piedra, mi calma” (miércoles 1 de julio, 16:00 horas), el taller “Plasticina animada: crea y anima tu monstruo o animal de plasticina” (jueves 2 de julio, 16:00 horas), además de los cuentacuentos “Nicolito y su amigo Lucho” (jueves 2 de julio) y el “Cuentacuentos musical con Feña Lara” (viernes 3 de julio), ambos en la Sala Infantil.

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La programación también considera actividades para adolescentes y jóvenes. El sábado 4 de julio, entre las 11:30 y las 16:30 horas, se realizará “IDOL: Fuyo Sentansai”, un encuentro dedicado al J-Pop con presentaciones de bandas y grupos de dance cover.

El cierre del festival será el domingo 5 de julio con una nueva función de Vacancine, programada para las 15:00 horas.

Todas las actividades son con entrada liberada, convirtiéndose en una alternativa para disfrutar las vacaciones de invierno en familia. La programación completa, horarios y detalles de cada actividad están disponibles en los canales oficiales de la Biblioteca de Santiago.

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