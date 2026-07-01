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Emergencia en La Araucanía: Alerta Amarilla en 9 comunas por viento y caída masiva de árboles

A esta hora más de 60 mil personas están sin luz, además de reportar rutas bloqueadas por caída de árboles.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La Región de La Araucanía enfrenta una compleja emergencia meteorológica, luego de que SENAPRED declarara Alerta Amarilla para las comunas de Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica, Pucón y Curarrehue, debido a viento moderado a fuerte, cortes de rutas y masivas interrupciones del suministro eléctrico.

De acuerdo con la información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantienen vigentes alertamientos por viento moderado a fuerte para la zona de precordillera y cordillera de la región de La Araucanía, además de avisos por viento normal a moderado y heladas entre -2 °C y -4 °C en sectores de valle.

Uno de los puntos más críticos está en la conectividad. Según el reporte, se mantiene la interrupción de las rutas internacionales CH-199 y 2° Faja, luego de registrarse cerca de 100 puntos con caída de árboles entre Pucón y Villarrica.

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La situación mantiene a 5 buses de pasajeros, 30 vehículos y camiones sin posibilidad de movilizarse, lo que ha obligado a reforzar las coordinaciones de emergencia en la zona. Además, en Pucón se realizó un COGRID comunal, instancia en la que se resolvió interrumpir las salidas e ingresos de todas las personas y vehículos de la zona urbana de Pucón como medida preventiva.

A esto se suma un amplio corte de electricidad. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 62.361 clientes sin suministro eléctrico en La Araucanía, con mayor afectación en Curacautín, Villarrica y Pucón.

Con la declaración de Alerta Amarilla, SENAPRED indicó que se alistarán recursos de forma escalonada para responder según evolucione el evento. La medida busca evitar que la emergencia aumente en extensión y severidad, reduciendo riesgos para las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Para el resto de la región, se mantiene la Alerta Temprana Preventiva.

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