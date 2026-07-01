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Luto en la música disco: muere Victor Willis, histórico líder de Village People

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la banda y también por su esposa, Karen Huff-Willis.

Javier Méndez

Luto en la música disco: muere Victor Willis, histórico líder de Village People

Luto en la música disco: muere Victor Willis, histórico líder de Village People / Michael Ochs Archives

Victor Willis, histórico vocalista de Village People y una de las voces más reconocibles de la música disco, murió a los 74 años. La noticia fue informada por la cuenta oficial de la banda y por su esposa, Karen Huff-Willis.

Según el comunicado, el cantante falleció el lunes 30 de junio de 2026, tras enfrentar una enfermedad “breve pero agresiva”. Su familia pidió privacidad en medio del duelo.

Willis fue el líder vocal de Village People, grupo que alcanzó fama mundial durante la segunda mitad de los años 70 con una propuesta marcada por la música disco, los personajes característicos de sus integrantes y canciones que se transformaron en clásicos de la cultura popular.

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Entre sus mayores éxitos figuran Y.M.C.A., Go West e In The Navy, temas en los que Willis participó como cantante principal y coautor. En el escenario, solía aparecer caracterizado como policía o como oficial naval.

La banda tuvo su momento de mayor impacto entre 1977 y 1979. Y.M.C.A., en particular, se convirtió en su himno más conocido y en una pieza habitual en celebraciones, eventos deportivos y fiestas alrededor del mundo.

El frontman dejó Village People a comienzos de los años 80 y posteriormente enfrentó una larga disputa legal por los derechos de las canciones que escribió. Años después, logró recuperar parte de esos derechos y regresó al grupo en 2017.

Su última etapa pública estuvo marcada por nuevas presentaciones con la banda y por el renovado uso de Y.M.C.A. en actos masivos y eventos políticos en Estados Unidos.

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