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Impacto en Lampa: roban cuerpos de perros desde un crematorio de mascotas y dejan a familias sin despedida

Delincuentes ingresaron de madrugada, sustrajeron equipos y escaparon con entre siete y diez mascotas que esperaban ser cremadas.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / C. Romance

Un inusual robo ocurrido en un crematorio de mascotas de la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana, mantiene en incertidumbre a varias familias, luego de que delincuentes escaparan no solo con equipos de alto valor, sino también con los cuerpos de entre siete y diez perros que esperaban ser cremados.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cerca de la 1:30 horas, cuando un grupo de antisociales ingresó al recinto tras romper los candados de acceso.

Cámaras de seguridad registraron la huida de los responsables, quienes además sustrajeron balones de gas, computadores y pantallas utilizadas para el funcionamiento del establecimiento.

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Eduardo Silva, propietario del crematorio, calificó el hecho como inesperado y explicó que lo más desconcertante fue el robo de las mascotas. “Se llevaron todos los balones de gas, computadores, pantallas y, curiosamente, alrededor de siete a diez mascotas”, señaló a Chilevisión.

El empresario también envió un mensaje a las familias afectadas, pidiéndoles comprensión ante la situación. Además, manifestó su esperanza de que los cuerpos sean abandonados y puedan ser recuperados, ya que, según indicó, no existiría un motivo aparente para llevárselos.

Como consecuencia del robo, el crematorio debió suspender parte de sus operaciones mientras trabaja para retomar su funcionamiento habitual.

Las policías mantienen una investigación para identificar a los responsables y dar con el paradero de los cuerpos sustraídos. Mientras tanto, las familias afectadas continúan esperando noticias que les permitan despedirse de sus animales.

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