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Gobierno apunta a economía “estancada y golpeada” tras mal Imacec y acelera llamado por reactivación

El biministro Daniel Mas afirmó que el dato de mayo confirma el complejo escenario económico recibido por la administración Kast y llamó a avanzar en reformas para impulsar inversión y empleo.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reaccionó al Imacec de mayo de 2026 y aseguró que la cifra confirma el complejo momento que atraviesa la economía chilena.

La declaración se da en medio de las negociaciones del Ejecutivo con el Senado para avanzar en la denominada megarreforma.

A través de un video publicado en X, la autoridad sostuvo que el indicador refleja el deterioro que, a juicio del Gobierno, se arrastra desde el año pasado. “El dato confirma lo que ya dijimos: recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”, afirmó.

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En su mensaje, Daniel Mas planteó que la prioridad del Ejecutivo es acelerar medidas que permitan recuperar dinamismo económico y mejorar el mercado laboral. “El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país”, señaló.

El biministro vinculó este objetivo con el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social impulsado por el Gobierno del Presidente Kast, asegurando que la iniciativa busca sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento. “No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, agregó.

El llamado ocurre tras conocerse un nuevo mal dato de actividad, que reforzó las alertas sobre el desempeño de la economía nacional. En ese contexto, el Ejecutivo busca instalar la urgencia de aprobar cambios que, según La Moneda, permitan destrabar la inversión y recuperar empleos.

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