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EN VIVO. Con goles de Oyarzabal y Porro, España derrota a Austria en los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección española quiere ratificar su candidatura en esta Copa del Mundo. Mientras que los austriacos quieren dar la sorpresa.

Lucas San Martín

Con goles de Oyarzabal y Porro, España derrota a Austria en los dieciseisavos del Mundial 2026

Con goles de Oyarzabal y Porro, España derrota a Austria en los dieciseisavos del Mundial 2026 / Maja Hitij - FIFA

Los dieciseisavos del Mundial 2026 nos ha sorprendido con grandes partidos e inesperadas eliminaciones de selecciones candidatas.

En el marco de la jornada de este jueves, España y Austria se enfrentarán con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo y seguir con la ilusión intacta en la competencia.

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En el caso de la selección española, quiere ratificar su candidatura en la cita mundialista y demostrar su gran juego que lo llevó a ser puntero exclusivo del Grupo H con siete puntos.

Por el lado de la selección austriaca, quieren dar la sorpresa y eliminar a una de las potencias del Mundial 2026. Además, quieren mostrar porque clasificaron segundos en el Grupo J con cuatro unidades.

El ganador de este compromiso se deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Portugal y Croacia.

¿Cuándo y a qué hora juega España vs. Austria por el Mundial 2026?

El encuentro entre europeos, se disputará el jueves 2 de julio a las 15:00 horas de Chile. Este se jugará en el SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el España vs. Austria?

Este crucial duelo será transmitido en televisión abierta en Chile a través de las pantallas de Chilevisión. También se podrá ver por DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, y Paramount +.

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