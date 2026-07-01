Con goles de Oyarzabal y Porro, España derrota a Austria en los dieciseisavos del Mundial 2026 / Maja Hitij - FIFA

Los dieciseisavos del Mundial 2026 nos ha sorprendido con grandes partidos e inesperadas eliminaciones de selecciones candidatas.

En el marco de la jornada de este jueves, España y Austria se enfrentarán con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo y seguir con la ilusión intacta en la competencia.

En el caso de la selección española, quiere ratificar su candidatura en la cita mundialista y demostrar su gran juego que lo llevó a ser puntero exclusivo del Grupo H con siete puntos.

Por el lado de la selección austriaca, quieren dar la sorpresa y eliminar a una de las potencias del Mundial 2026. Además, quieren mostrar porque clasificaron segundos en el Grupo J con cuatro unidades.

El ganador de este compromiso se deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Portugal y Croacia.

¿Cuándo y a qué hora juega España vs. Austria por el Mundial 2026?

El encuentro entre europeos, se disputará el jueves 2 de julio a las 15:00 horas de Chile. Este se jugará en el SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el España vs. Austria?

Este crucial duelo será transmitido en televisión abierta en Chile a través de las pantallas de Chilevisión. También se podrá ver por DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, y Paramount +.