Corte de luz en Santiago este jueves 2 de julio: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la suspensión del servicio.
Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo comunicó Enel, quienes informaron una serie de interrupciones en el suministro para este jueves 2 de julio en nueve comunas de la capital.
Según lo comunicado por la empresa, la suspensión del suministro se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.
Revisa también:
Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.
A continuación, los horarios y los sectores que se verán afectados con la interrupción del servicio este jueves 2 de julio:
- Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- La Reina: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 13:30 horas.
- Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 13:30 horas.
- Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Cerrillos: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.