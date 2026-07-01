Corte de luz en Santiago este jueves 2 de julio: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo comunicó Enel, quienes informaron una serie de interrupciones en el suministro para este jueves 2 de julio en nueve comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, la suspensión del suministro se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y los sectores que se verán afectados con la interrupción del servicio este jueves 2 de julio:

Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

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La Reina: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

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Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 13:30 horas.

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Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 13:30 horas.

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Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Cerrillos: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.