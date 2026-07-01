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El Mundial 2026 sigue cobrando víctimas: estos son los entrenadores que perdieron su cargo tras la eliminación

Sebastián Beccacece y Marcelo Bielsa están entre los caídos.

Daniel Ramírez

Getty Images

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El Mundial 2026 sigue dejando consecuencias en las bancas de algunas selecciones. Ya son siete los entrenadores que han dejado sus cargos tras la eliminación de sus equipos en distintas fases del torneo.

El último en sumarse a la lista fue Sebastián Beccacece, quien dejó la banca de Ecuador tras la derrota ante México en los dieciseisavos de final. En conferencia de prensa, el técnico argentino confirmó su salida, pese a que su intención era continuar el proceso con la “Tri”.

Otro nombre de peso es el de Marcelo Bielsa, quien puso fin a su ciclo en Uruguay después de quedar eliminado en fase de grupos. El “Loco” se despidió de la selección charrúa en rueda de prensa, cerrando un proceso marcado por varias polémicas.

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En las selecciones de Europa, también hubo movimientos. Ronald Koeman dejó el banquillo de Países Bajos luego de caer ante Marruecos en una dramática definición por penales en dieciseisavos de final.

A la lista se suman Hong Myung-bo (Corea del Sur), Steve Clarke (Escocia) y Miroslav Koubek (República Checa), quienes fueron destituidos tras no superar la fase de grupos.

Uno de los casos más complejos es el de Túnez, donde Sabri Lamouchi fue despedido horas después del debut mundialista. Posteriormente, Hervé Renard asumió el cargo, aunque su continuidad aún no está confirmada tras la eliminación en fase de grupos.

Finalmente, en Alemania también se anticipan cambios. Según medios europeos, Julian Nagelsmann no seguiría al mando de la selección germana después de caer en dieciseisavos de final ante Paraguay.

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