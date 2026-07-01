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“Este final duele mucho”: el triste adiós de una leyenda del fútbol tras ser eliminado del Mundial 2026

Manuel Neuer confirmó su retiro de la selección alemana con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde además expresó su tristeza por no haber llegado más lejos en esta Copa del Mundo.

Daniel Ramírez

“Este final duele mucho”: el triste adiós de una leyenda del fútbol tras ser eliminado del Mundial 2026

“Este final duele mucho”: el triste adiós de una leyenda del fútbol tras ser eliminado del Mundial 2026 / Richard Heathcote - FIFA

Este miércoles, Manuel Neuer confirmó su retiro de la selección alemana tras la dura eliminación que sufrió junto a su equipo en los 16avos de final del Mundial 2026, donde el conjunto europeo cayó por penales ante Paraguay.

El histórico portero de 40 años publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, expresando su tristeza y decepción por no haber llegado más lejos en esta Copa del Mundo, considerando que era su último torneo con Alemania.

“La salida temprana de la Copa del Mundo es extremadamente decepcionante. Claramente, hemos quedado atrás de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final duele mucho”, escribió el golero del Bayern Múnich.

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“Había decidido conscientemente jugar para Alemania una vez más. Primero, porque siempre me llena de profundo orgullo llevar la camiseta de la selección. Segundo, porque a los 40 años de edad y con la experiencia de 4 torneos de la Copa del Mundo, quería apoyar a los jugadores jóvenes tanto dentro como fuera del campo”, agregó el guardameta.

“A pesar del amargo final, no me arrepiento de este paso ni un segundo. Mi decepción es indescriptible, pero sigue existiendo una gran gratitud. Gracias por su apoyo durante todos estos años y en este torneo”, concluyó.

Manuel Neuer defendió la camiseta de su país a lo largo de 17 años, periodo donde disputó cinco Mundiales y cuatro Eurocopas. Su mayor logro con Alemania fue la obtención de la Copa del Mundo en Brasil 2014, donde la escuadra germana derrotó a Argentina en la final.

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